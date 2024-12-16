16 декабря 2024, 11:03

Свыше 900 кровель жилых домов отремонтировали в Подмосковье с января

Министерство ЖКХ Московской области
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Свыше 900 кровель отремонтировали в жилых домах Подмосковья с начала года. На них в течение пяти лет будет распространяться гарантия.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в этом году в жилых домах отремонтировали 912 кровель, а всего за 10 лет - свыше 10 тысяч.

«Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов. Наша задача - не просто отремонтировать крыши, но и создать условия для их долгосрочной эксплуатации с учетом всех требований», - сказал глава министерства Антон Велиховский.

Гарантийный срок на проведенный ремонт составляет пять лет. Это позволяет жителям быть уверенным в качестве работ. Тем не менее за состоянием кровель должны следить управляющие компании, чтобы не допускать нарушений и вовремя устранять возникшие проблемы.

Узнать, в каких еще жилых домах проведут ремонт, можно по ссылке.

ЖКХ Ремонтные работы
16 декабря 2024, 11:18
Более 4 тысяч онлайн-заявок на размещение рекламы подали в Подмосковье
Unsplash
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Услугу по согласованию схем размещения рекламы перевели в онлайн в Подмосковье в 2023 году. За это время ей воспользовались более четырех тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Схема информационно-рекламного оформления нужна для сохранения фасада здания. Она должна содержать данные о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» - «Организация деятельности». Получить ее могут бесплатно как физические, так и юридические лица. Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней. Заявитель сможет ознакомиться с решением в личном кабинете.

Госуслуги
16 декабря 2024, 11:13
Доля малоинвазивных операций увеличилась на 4,6% в Подмосковье за год
Минздрав МО
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Больше половины всех хирургических операций за год провели малоинвазивным методом. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья. Доля таких вмешательств увеличилась на 4,6% по сравнению с данными 2023-го.

Малоинвазивные операции проводят через маленькие проколы, не прибегая к большим разрезам. Поэтому пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Период пребывания в стационаре сокращается.

«Достичь увеличения доли таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению больниц современным оборудованием, а также повышению квалификации наших специалистов. С начала года в регионе провели уже более 125 тысяч малоинвазивных операций», - отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Здравоохранение Больницы Медицина
16 декабря 2024, 11:12
В Лобне прошло шествие Дедов Морозов
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Более ста Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие в праздничном параде. Шествие началось от станции и завершилось у главной елки.

Жители и сотрудники учреждений по пути передавали участникам мешки с пожеланиями. «Собрали много добрых слов - богатства, счастья, благополучия, чистых дорог и дворов. Пусть все сбудется!» - отметила глава округа Анна Кротова.

Финалом праздника стало выступление участников на сцене Центрального парка. Здесь прозвучали поздравления с наступающим Новым годом, а лучшие зимние волшебники получили призы.

Напомним, Центральный парк на улице Ленина, 22 недавно обновили. Теперь он особенно уютный и ждет гостей на новогодние мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня Новый год
16 декабря 2024, 10:59
ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества в онлайн-играх
Unsplash
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Мошенники обманули студента колледжа при продаже аккаунта в онлайн-игре. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья сообщили, что молодой человек пытался совершить сделку на специальном сайте, но вместо продажи аккаунта на его имя оформили кредитную карту и похитили деньги.

В управлении уточнили, что перед совершением сделки молодому человеку позвонили по видеосвязи и попросили включить трансляцию экрана телефона. В это время на его устройство пришло уведомление с кодом доступа в личный кабинет банка, которое увидели мошенники.

После завершения трансляции молодой человек получил уведомление от банка о переводе девяти тысяч рублей. Когда он попытался войти в личный кабинет, обнаружил, что доступ заблокирован. Через некоторое время выяснилось, что на имя студента оформили кредитную карту с лимитом 110 тысяч рублей. Мошенники успели списать с нее часть денег. Общий ущерб составил 55 тысяч рублей.

Напомним, чтобы не стать жертвами мошенников, следует соблюдать простые правила: не делиться личными данными и избегать их передачи через посторонние устройства, проверять сайты и площадки на безопасность, не использовать карты для чужих операций, а также внимательно относиться к push-уведомлениям.

Мошенничество Студенты

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