Свыше 900 дворников задействовали в уборке снега в Люберцах

«В нашей управляющей компании работают более 200 дворников. После снегопада они выходят на работу в пять утра и убирают свою территорию. Мы ежедневно проверяем качество уборки», - рассказал заместитель генерального директора УК «ЛГЖТ» Александр Проворов.

Мастер ЖЭУ № 4 Наталья Чермашенцева считает важным, чтобы дворник знал свой участок и работал на территории не один месяц. В управляющей компании стремятся к этому. За хорошую работу сотрудников премируют, но текучка кадров все равно большая.

«Работал маляром, сейчас решил немного размяться, со снегом поработать, чтобы дома не сидеть. Зарядка хорошая. Я сам постоянно занимаюсь: лыжи, прорубь, футбол, а дома - тренажеры», - рассказал о себе дворник Василий Васин. Он живет рядом с УК, где работает.

Мужчина будет убирать улицы до мая, а летом уедет на дачу. В сентябре планирует снова устроиться в ЖЭУ.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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