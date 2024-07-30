Свыше 900 аппаратов для диагностики и лечения поставили в МОНИКИ за 3 года

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Как рассказали в подмосковном Минздраве, МОНИКИ получило аппараты для УЗИ, МРТ, КТ, рентгенов, а также офтальмологическое и стоматологическое оборудование. Оно позволило сделать медицинскую помощь доступнее для жителей.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, на технику потратили более 2,76 миллиарда рублей.

«МОНИКИ - флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников», - сказал министр.

Недавно в МОНИКИ также заработали первый в области спектральный компьютерный томограф и роботизированная система навигации для проведения биопсии.

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