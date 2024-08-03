03 августа 2024, 17:57

Свыше 90 жителей Новых Химок поучаствовали в выездной встрече администрации

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Новых Химках состоялась очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие представители городских служб и профильных управлений, которые приняли обращения у 92 жителей. Наиболее популярные вопросы касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Формат выездной администрации пользуется большой популярностью среди химчан, так как позволяет оперативно решать насущные вопросы. На таких встречах жители могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Сегодня я обратилась с просьбой обработать деревья. К нам уже вызывали дендролога, обговорили, какие растения нужно обстричь. Также обращались с тем, чтобы поменять песок в песочнице и за посадочным материалом. Нам пошли навстречу. Выездную администрацию ни разу не пропускали, всегда нам помогали», - отметила жительница Ольга Иванова.

Напомним, что следующая выездная администрация пройдет 8 августа в Сходне. Профильные специалисты проведут прием с 16:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3А. Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Химки
03 августа 2024, 19:23
Выездная встреча жителей с администрацией Чехова прошла в поселке Новый Быт
Телеканал «360»
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В Чехове прошла очередная «выездная администрация», которая уже несколько лет работает в открытом формате. На этот раз встреча состоялась в селе Новый Быт, где более 250 человек пришли задать свои вопросы главе округа Михаилу Собакину.

Наиболее острой темой на приеме стала работа котельной и подача горячей воды. Генеральный директор «ЖКХ Чеховского района» Кирилл Манихин объяснил, что перебои были связаны с нехваткой кадров и болезнями сотрудников.

Среди других обсуждаемых тем были вопросы своевременного вывоза мусора, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, содержания контейнерных площадок и чистки водоемов. Особое внимание уделили вопросам здравоохранения и доступности медицинского обслуживания.

Все поступившие обращения были зафиксированы и оформлены в протокол. Решение части из них требует больше времени, позже заявители получат письменные ответы.

Участники отметили, что «выездная администрация» продолжает доказывать свою эффективность в решении насущных проблем жителей Чехова и окрестностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Чехов
03 августа 2024, 18:39
Цикл праздничных мероприятий ко Дню города стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В августе городской округ Химки отметит свое 85-летие насыщенной программой развлекательных и спортивных мероприятий. В честь юбилея для жителей и гостей округа подготовлены футбольные турниры, фестиваль православной казачьей культуры и тематические выставки.

Приобщиться к искусству можно будет в выставочном комплексе «Артишок». С 1 августа по 22 сентября там работает выставка «Химки. Взгляд истории в искусстве». В экспозиции представлены 20 картин членов художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Работы мастеров выполнены в двух стилях: масло на холсте и гуашь на бумаге. На полотнах изображены пейзажи Химок и России, а также предметы быта.

Также с 1 августа в «Артишоке» начала работу экспозиция «Типичные Химки. Семейные истории». На выставке представлены 46 картин семейной тематики 24 местных художников. Работы мастеров выполнены в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и других.

18 августа в 12:00 на стадионе в поселке Лунево пройдет фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас».

Для ценителей спорта организованы сразу несколько турниров. С 18 по 21 августа состоится VI Кубок Игоря Акинфеева. Этот турнир проводится с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Игры группового этапа пройдут на стадионе «Новые Химки», а финальные матчи - на стадионе «Родина».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки
03 августа 2024, 18:30
Фильм «Элла и черный ягуар» покажут в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители и гости городского округа Химки смогут окунуться в атмосферу кинематографа в парке имени Льва Толстого 3 августа. В рамках регионального проекта «Кинопарк» здесь состоится бесплатный показ фильма «Элла и черный ягуар».

Фильм рассказывает трогательную историю о дружбе человека и дикого животного. Главная героиня - девочка Элла, которая в детстве жила в лесах Амазонии и подружилась с детенышем ягуара по имени Хоуп. После переезда в город девушка узнает, что обитателям ее старого дома грозит серьезная опасность. Элла спешит на помощь, чтобы спасти своего пушистого друга. Дальнейшая судьба героев зависит от непредсказуемых джунглей.

Проект «Кинопарк» предлагает зрителям бесплатные показы на больших экранах под открытым небом. Эти мероприятия проходят на парковых и других открытых площадках Подмосковья и уже стали традицией для многих парков городского округа Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Кино Парки
03 августа 2024, 18:08
Патриотическую лекцию ко Дню ВДВ провели в лагере школы «Лидер» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках на базе общеобразовательной школы «Лидер» состоялась тематическая лекция для воспитанников летнего лагеря. Детям рассказали о гвардейцах-десантниках, а также о значении праздника, который отмечается 2 августа.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» при участии лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«Мы не только отмечаем день Воздушно-десантных войск, но и отдаем дань памяти всем героям. Приятно видеть, что дети интересуются событиями, которые имеют уже многолетнюю историю. Сохраняя прошлое - защищаем будущее», - сообщил Владимир Анатольевич.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова в видеообращении к участникам мероприятия подчеркнула важность защиты Отечества и отметила, что жители гордятся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам.

Напомним, что в Химках также прошли памятные митинги, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Жители, волонтеры и депутаты возложили цветы к памятным местам, а тематические акции были организованы в разных микрорайонах округа.

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Дети Химки Патриотизм ВДВ

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