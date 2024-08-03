Свыше 90 жителей Новых Химок поучаствовали в выездной встрече администрации

Формат выездной администрации пользуется большой популярностью среди химчан, так как позволяет оперативно решать насущные вопросы. На таких встречах жители могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Сегодня я обратилась с просьбой обработать деревья. К нам уже вызывали дендролога, обговорили, какие растения нужно обстричь. Также обращались с тем, чтобы поменять песок в песочнице и за посадочным материалом. Нам пошли навстречу. Выездную администрацию ни разу не пропускали, всегда нам помогали», - отметила жительница Ольга Иванова.

Напомним, что следующая выездная администрация пройдет 8 августа в Сходне. Профильные специалисты проведут прием с 16:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3А. Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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