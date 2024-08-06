Свыше 90 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье за полгода

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, для формирования комфортной городской среды и ускорения темпов строительства в регионе ведомство активно сотрудничает с правительством. Благодаря этому за полгода на кадастр поставили 94 многоквартирных дома общей площадью более двух миллионов квадратных метров. В них обустроили 32,9 тысячи квартир.

По словам заместителя руководителя регионального Росреестра Дарьи Прониковой, строительство жилых домов помогает эффективно переселять жителей аварийных помещений.

«В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на кадастровый учет объектов недвижимости», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».