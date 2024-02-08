Свыше 90 жилых домов отремонтируют в Воскресенске в 2024 году

По региональной программе капитального ремонта специалисты обновят фасады, кровли, системы газоснабжения и инженерные системы, подвальные помещения и фундаменты, а также полностью поменяют устаревшее лифтовое оборудование. Также в 133 подъездах отремонтируют стены и потолки, входные группы, заменят двери, козырьки и светильники, окна, почтовые ящики, электрику и установят энергосберегающие лампы.

На сегодняшний один из домов уже готов, а рабочие приступили к ремонту еще в пяти многоэтажках. Например, в доме № 5 на Светлой улице строители утепляют фасад бескаркасной системой.

Напомним, в начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».