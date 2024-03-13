Свыше 90 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект недвижимости. Больше всего из них — в Ступине, Истре и Подольске.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Ступине с начала года реализовали 73 земельных участка. Сейчас на торгах доступно еще 110. Так, жители могут преобрести шесть соток в поселке Малино.
В Истре в этом году продали или сдали в аренду 46 объектов, сейчас доступно еще 99.
Ознакомиться со всеми лотами региона можно на портале ЕАСУЗ.
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