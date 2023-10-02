Свыше 90 врачей и медработников приняли в штат учреждений здравоохранения Лобни с начала года
Сегодня в Лобненской центральной городской больнице работают 946 специалистов. С начала года в штат принято 55 врачей и 37 медицинских работников среднего звена.
Уровень укомплектованности врачами и средним медперсоналом в Лобненской центральной городской больнице составляет 93% и 75% соответственно. Активно ведется работа по привлечению кадров.
Так, в отделении лучевой диагностики начала работу новый рентгенолог Анастасия Румянцева. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова в 2021 году. Девушка прошла ординатуру по направлению «Рентгенология» и аккредитацию по специальности.
Напоминаем, для плановой записи на прием можно воспользоваться телефоном единого колл-центра губернатора Московской области - 122, порталом госуслуг, информационным терминалом в поликлиниках округа. При необходимости можно также обратиться в кабинет неотложной помощи.
Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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