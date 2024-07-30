30 июля 2024, 12:29

Свыше 90 подмосковных компаний получили лицензии на управление домами

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляют контроль над работой компаний, занимающихся управлением многоквартирными домами в регионе. Лицензирование этой деятельности проводится с целью повышения качества предоставляемых услуг.

С начала текущего года Министерство выдало 99 лицензий на управление многоквартирными домами, в то время как четыре лицензии были аннулированы. Получение документов позволяет организациям войти в реестр лицензируемых организаций Подмосковья.

Компании могут подать заявление на получение лицензии через региональный портал госуслуг, при этом срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней. Лицензионные требования также обязывают проходить квалификационный экзамен, после чего руководитель управляющей компании получает специальный документ. С начала года выдано 139 таких квалификационных аттестатов.

Управляющие организации несут ответственность за поддержание состояния общего имущества многоквартирных домов, включая уборку подъездов, лифтов, лестниц, чердаков, подвалов, крыш, а также за функционирование инженерных систем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

30 июля 2024, 13:16
Тендер на благоустройство общественной территории «Сказка» объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на благоустройство общественного пространства объявили в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

Работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
30 июля 2024, 13:14
Школы и детские сады Богородского округа подготовили к учебному году
пресс-служба Администрации Богородского округа
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Образовательные учреждения Богородского округа прошли приемку перед новым учебным годом. Комиссия проверила детские сады, школы и центры дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Комиссия проверила 31 образовательное учреждение Богородского городского округа. Все они готовы принять детей и обеспечить им комфортные и безопасные условия для обучения.

Эксперты комиссии оценивали условия для безопасного пребывания детей, техническое оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную безопасность.

Отметим, что после капитального ремонта 1 сентября в муниципалитете откроются Центры образования № 8 и № 21.

Школы Детские сады Богородский Образование
30 июля 2024, 12:47
Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве
Прокуратура МО
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Прокуратура города Королева организовала экскурсию для ветеранов и пенсионеров, связанных с прокуратурой Московской области. Мероприятие прошло в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке.

Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.

В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Ветераны Экскурсии Королев
30 июля 2024, 12:45
Юным дмитровчанам вручили первый паспорт во дворце культуры «Созвездие»
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Во дворце культуры «Созвездие» городского округа Дмитров подросткам вручили первые паспорта. Церемония проводится каждый месяц. Чтобы получить документ в торжественной обстановке — нужно написать заявление в МФЦ.

На торжественной церемонии собрались подростки, которым исполнилось 14 лет. Депутат Совета депутатов округа Роман Сунгуров поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами России. Вместе с первым документом юные дмитровчане получили памятные подарки.

«Каждый месяц в торжественной обстановке мои заместители, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа, достигшим 14-летнего возраста, их первый паспорт. Церемония вручения - это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотом нашей великой страны», - прокомментировал вручение глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке - нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца после дня рождения. Специалисты оформят участие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Молодежь Дмитров

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