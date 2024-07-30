Свыше 90 подмосковных компаний получили лицензии на управление домами

С начала текущего года Министерство выдало 99 лицензий на управление многоквартирными домами, в то время как четыре лицензии были аннулированы. Получение документов позволяет организациям войти в реестр лицензируемых организаций Подмосковья.

Компании могут подать заявление на получение лицензии через региональный портал госуслуг, при этом срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней. Лицензионные требования также обязывают проходить квалификационный экзамен, после чего руководитель управляющей компании получает специальный документ. С начала года выдано 139 таких квалификационных аттестатов.

Управляющие организации несут ответственность за поддержание состояния общего имущества многоквартирных домов, включая уборку подъездов, лифтов, лестниц, чердаков, подвалов, крыш, а также за функционирование инженерных систем.

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