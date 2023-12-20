20 декабря 2023, 17:57

Свыше 90 победителей премии «Мы рядом. Доброе дело» наградят в Подмосковье

Unsplash
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Губернаторская премия «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря. В этом году ее вручат за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, за поддержку участников СВО, а также за реализацию соцпроектов.

Среди почетных гостей премии будут актер и режиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов и другие.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 80 миллионов рублей. Всего победителям вручат 93 премии, размер которых составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей.

Напомним, за 11 лет лауреатами губернаторской Премии стали почти 14 тысяч человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «360».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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20 декабря 2023, 18:58
Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на соревнованиях за Кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну серебряную медаль на втором этапе соревнований за Кубок России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Турнир проходит в Ижевске и завершится 21 декабря.

​Среди женщин первое место досталось спортсменке олимпийской сборной России Полине Смоленцовой. Она стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Отмечается, что на первом этапе Кубка страны подмосковная сноубордистка также стала первой.

​В аналогичной дисциплине среди мужчин серебро взял Дмитрий Карлагачев. В дисциплине «параллельный слалом» спортсмен стал первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове.

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Спортсмены
20 декабря 2023, 18:50
«Это объективно». Евгений Минченко назвал избирательную кампанию Андрея Воробьева лучшей среди губернаторов
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Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева, сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

По словам Воробьева, жители оставили 100 тысяч комментариев , прослушав предвыборное обращение. Все просьбы, жалобы и предложения распределили по профильным блокам, чтобы учесть в работе.

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«Если говорить о губернаторах, которые шли на второй или третий срок, то лучшая кампания - а я ссылаюсь на результаты премии РАСО „Гамбургский счет“ - была у Андрея Воробьева, Московская область. Это объективно. По некоторым номинациям были битвы, споры, где-то два голоса все решало. А тут - даже дискуссии не было», - считает Евгений Минченко.

Впервые Андрей Воробьев произнес слова присяги губернатора 14 сентября 2013 года, однако переизбрание в 2023-м стало для него «новой точкой отсчета».

«Все с чистого листа: и ты, твоя команда должны доказывать, что имеете право обеспечивать перемены. У нас большие программы по всем самым важным направлениям. Будем их стараться делать качественно и динамично», - сказал он.

После выборов Андрей Воробьев поблагодарил не только жителей, пообещав оправдать их доверие, но и всех кандидатов.

Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева , сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

Андрей Воробьев Выборы в Подмосковье — 2023
20 декабря 2023, 18:48
«Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе». Воробьев — о подготовке Подмосковья к Новому году
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Свыше десяти тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на зимних каникулах в Московской области ожидают около пяти миллионов человек. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

«До Нового года рукой подать, впереди январские каникулы. Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе, праздничных мероприятиях для детей. Здесь каждая территория в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ готовит свою программу», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье каждый сможет найти для себя что-то по душе. Для гостей работает 45 резиденций Деда Мороза, 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние елки, 89 зимних фотозон, 24 новогодние ярмарки и более 60 горок.

По словам губернатора, подмосковные базы отдыха забронированы уже почти на 100%. Также для туристов открыли 18 горнолыжных курортов Подмосковья, включая клуб «Волен» и курорт «Сорочаны».

По проекту «Зима в Подмосковье» работают катки, проходят ярмарки и праздничные мероприятия. Во всех 57 округах уже установили и зажгли почти 600 новогодних елок.

В Московской области проходят бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России. В этом году запланировано 39 таких представлений - 14 уже состоялись, их посетили свыше 23 тысяч человек.

Подробная актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях в рамках проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
20 декабря 2023, 18:23
Еще 100 экскурсоводов прошли аттестацию в Министерстве культуры и туризма Подмосковья за год
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Экскурсоводы и гиды-переводчики, работающие в Подмосковье, проходят обязательную аттестацию Министерства культуры и туризма Московской области. С1 июля 2024 года они будут не вправе оказывать услуги без прохождения аттестации.

В этом году аттестацию прошли 100 экскурсоводов. Квалификационный экзамен для всех участников состоял из двух этапов - тестирования и практического задания. Экзамен можно было сдавать лично или посредством видеоконференции.

При этом, аттестации не подлежат: экскурсоводы, работающие в религиозных организациях, гиды, работающие в организациях, в ведении которых находятся объекты туристического показа, а также лица, занимающиеся образовательным туризмом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Туризм

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