Свыше 90 победителей премии «Мы рядом. Доброе дело» наградят в Подмосковье

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Среди почетных гостей премии будут актер и режиссер Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов и другие.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 80 миллионов рублей. Всего победителям вручат 93 премии, размер которых составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей.

Напомним, за 11 лет лауреатами губернаторской Премии стали почти 14 тысяч человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «360».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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