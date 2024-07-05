Свыше 90 медалистов наградили на выпускном балу во Фрязине

Выпускникам и родителям на память о торжественном событии вручили грамоты, благодарственные письма, подарки и цветы от администрации городского округа Фрязино.

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Для медалистов школьные годы прошли в подготовке к экзаменам. Многие из них признаются, что за золотую и серебряную медаль пришлось упорно трудиться, и от этого они стали еще более ценными. Сейчас у ребят большие планы на будущее поступление, впереди их ждет взрослая жизнь.

«Это в первую очередь трудолюбие, усердие и хорошие оценки в школе. Надо всегда трудиться и желать достичь успеха», - поделился серебряный медалист Арутюн Акопян.

В зале Фрязинской детской школы искусств присутствовали педагоги и родители выпускников, которые были опорой и поддержкой на протяжении всех лет учебы.

«Выпускной - это всегда важный день. Сегодня мы чествуем тех, кто смог распределить силы на дистанции и дошел до 11-го класса с великолепными результатами. У нас 92 медалиста: 56 - золотых, а остальные серебряные. Это лучший показатель, чем в прошлом году. И для наукограда это марка, которую мы будем нести», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.