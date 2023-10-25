Свыше 90 компаний Подмосковья заключили экспортные контракты при поддержке фонда с начала года
Подмосковные предприниматели подписали экспортные контракты на сумму 1,94 миллиарда рублей с начала года. Этого удалось добиться благодаря содействию Фонда ВЭД.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, экспортные контракты при содействии Фонда поддержки ВЭД заключили свыше 90 компаний. Одной из них стало предприятие «Антракс» из Фрязина. Контрагенты из Перу заказали у него индикаторы короткого замыкания.
Всего с начала года услугами Фонда воспользовались почти тысяча компаний. Благодаря этому они поучаствовали в международных выставках и бизнес-миссиях, а также прошли образовательные программы, посетили семинары и вебинары.
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