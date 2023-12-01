Свыше 90 домов капитально отремонтируют в Лобне к 2025 году

За год с ноября 2022 года капремонт общего имущества провели в 41 жилом доме в Лобне. Кроме того, с начала 2023-го в порядок привели 28 подъездов. Их отремонтировали по программе правительства Подмосковья «Формирование современной комфортной среды».

За последние две недели сдали еще два подъезда. Участие в процессе приема выполненных работ приняли представители Совета дома и Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Качество работ согласовала Госжилинспекция Подмосковья.

При обнаружении недочетов управляющие компании обязуют исправить все замечания. Чаще всего жалобы касаются некачественной уборки после ремонта.

Напомним, всего в Лобне 542 жилых домов, и 495 из них включены в долгосрочную региональную программу капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».