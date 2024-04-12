Свыше 9 тысяч тротуаров и проездов расчистили от мусора в Подмосковье с начала апреля

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, коммунальщики следят за чистотой тротуаров и внутриквартальных проездов. Дороги чистят при помощи тракторов, мини-погрузчиков и подметальных машин.

«Механизированная уборка покрытий позволяет быстро удалить смет. Первый цикл работ завершается на этой неделе. На текущий момент 39 муниципалитетов имеют хороший темп и вовремя отчитываются в системе СКПДИ. Участки, недоступные для спецтехники, убираются вручную», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Так, коммунальные службы в Лосино-Петровском завершили работы на 94%. Там коммунальщики очистили 116 мест.

В ведомстве добавили, что со следующей недели в Подмосковье начнется второй цикл уборки и мытья улиц. До конца месяца все территории приведут в порядок.

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