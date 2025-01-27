27 января 2025, 18:15

Свыше 9 тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере за год

Московский областной онкологический диспансер
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Свыше девяти тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере в 2024 году. таких результатов удалось добиться благодаря квалифицированным врачам и современному оборудованию.

За год в Московском областном онкологическом диспансере провели более девяти тысяч операций. Этот показатель говорит о высоком профессионализме подмосковных медиков, отметили в региональном Минздраве.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович.

Больницы Врачи
27 января 2025, 19:06
Гимназию № 5 на Октябрьском проспекте в Люберцах отремонтируют к 1 сентября
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как проходит капитальный ремонт здания гимназии № 5. Обновленное учебное заведение на Октябрьском проспекте, дом № 348, откроют к 1 сентября этого года.

Гимназию ремонтируют благодаря госпрограмме губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, здание учебного заведения возвели еще в 1962 году, с тех пор его ни разу не обновляли.

«Сейчас строители завершают демонтаж, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», - добавил он.

Рабочие полностью реконструируют фасад здания, отремонтируют кровлю, поменяют все инженерные коммуникации, обновят полы, потолки, установят новые окна и двери.

«Специалисты обустроят входную группу, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также в учебное заведение закупят новую мебель», - рассказал Владимир Волков.

Люберцы Школы Ремонтные работы
27 января 2025, 18:47
Волонтерам в Мытищах выдали помещение для плетения маскировочных сетей
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Тысячи неравнодушных жителей округа сплотились с самого начала боевых действий. Несколько крупных волонтерских центров создали в муниципалитете для помощи военнослужащим. Фонду «От сердца к сердцу» выдали помещение, где активисты начали плести маскировочные сети.

Гуманитарные грузы для бойцов и жителей новых присоединенных, а также приграничных территорий ежедневно формируют в доме № 27 на улице Юбилейной. Входит в посылки все самое необходимое: медикаменты, теплые вещи, бытовые и косметические принадлежности, детские подарки.

Многие волонтерские организации оказывают адресную помощь. Участники движения «От сердца к сердцу» собирают и отправляют груз непосредственно жителям, общественным организациям и воинским подразделениям. Волонтеры уже на профессиональном уровне занимаются плетением маскировочных сетей.

«Помещение, которое предоставила администрация городского округа, мы используем для плетения маскировочных сетей. У нас большая и дружная команда, мы увеличиваем производство. О качестве наших сетей знают, на них приходит много заявок. Здесь мы вместе приближаем нашу победу», - поделилась куратор фонда «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова.

Узнать больше о волонтерских организациях можно в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

Мытищи Волонтеры Военные
27 января 2025, 18:45
Школьники из Истры победили на региональном этапе всероссийской олимпиады
Медиасток.рф
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Ученики из разных школ Истры стали победителями и призерами на промежуточном этапе Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре. Финалисты последнего тура смогут поступить в государственные университеты без экзаменов.

Кроме того, за достижения на региональном этапе глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева предоставит вознаграждение от 20 до 30 тысяч рублей. Его получат победитель - ученик лицея 11 класса Алексей Фадеев и призеры - Виктория Бажанова из 10 класса школы имени Лермонтова и Софья Бударина из Дедовской школы, девятиклассники Владислав Федотов из Новопетровской школы и Варвара Федорова и Роберт Мадьяров из Павловской гимназии.

Также победители и призеры заключительного тура олимпиады из Подмосковья получат премию от губернатора Московской области Андрея Воробьева от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.

Истра Школьники
27 января 2025, 18:42
Дети участников СВО поучаствовали в мастер-классе по изготовлению игрушек
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Проект «Содружество сердец» организовали больше года назад. Программа включила разнообразные активности. Например, недавно прошел мастер-класс по изготовлению мягких игрушек.

«Содружество сердец» - проект, который объединил большое количество семей в Мытищах и во всем регионе. Мастер-классы, экскурсии, психологическая поддержка, встречи с интересными спикерами и другие мероприятия включает программа от организаторов.

Урок по вязанию крючком для взрослых и детский мастер-класс по изготовлению леденцов прошли 25 января. Помимо этого, 26 января организаторы провели мероприятие, которое стало настоящим приключением для гостей разного возраста, под названием «Волшебная сила». Здесь можно было придумать и связать из пряжи мягкую игрушку. Самые маленькие участники вместе с родителями готовили полезные угощения.

«Сложно представить, как много волшебного скрыто от нас. Дети - это те, кто не боятся мечтать, надеяться и верить. Маленькие волшебники готовы на все, а их мечты обязательно сбудутся», - поделились Валерия Помазанова и ее дочь Арина, которые недавно переехали в Мытищи из Белгородской области.

Подобные проекты, по словам организаторов и участников, несут большую ценность, помогая почувствовать поддержку и неравнодушие.

Дети Мытищи Семья Белгородская область

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