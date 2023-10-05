Свыше 9 тысяч нарушений содержания территорий выявили при помощи умных камер в Подмосковье в сентябре

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Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, больше всего нарушений выявили в Домодедове - 1064, Одинцове - 942 и Балашихе - 901.

«Напротив, меньше всего замечаний искусственный интеллект запечатлел: в Серебряных Прудах - шесть, Зарайске - девять, Лотошино - 28, Лосино-Петровском - 32. Все нарушения автоматически заносятся в отраслевую систему СКПДИ, откуда попадают в работу ответственным организациям. Мы внимательно следим за скоростью и качеством их устранения», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что чаще всего камеры фиксировали грязные опоры освещения, мелкий мусор и вандальные надписи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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