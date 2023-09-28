Свыше 9 миллионов жителей Подмосковья зарегистрировались на областных «Госуслугах»
Свыше 9,6 миллиона жителей Подмосковья на региональном портале госуслуг. Им могут пользоваться физические, юридические лица, а также предприниматели.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, региональный портал заработал в 2012 году. Доступ к нему круглосуточно открыт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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