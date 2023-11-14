Свыше 860 навалов мусора убралив лесах Подмосковья с начала года

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, многие незаконные свалки, которые убрали в этом году, выявили еще в 2022-м.

«С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 000 кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования», - сказал он.

Больше всего свалок убрали в Орехово-Зуеве, Истре, Красногорске, Пушкино и Подольске.

Контракты на сбор отходов, их обработке и утилизации уже заключили в 41 округе региона.

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