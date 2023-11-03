Свыше 850 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с апреля
Работы по уборке навалом мусора начались в Подмосковье 10 апреля. За это время ликвидировали 856 стихийных свалок.
Как рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, за это время в лесах убрали более 120 тысяч кубометров мусора. больше всего работ провели в Орехово-Зуеве, Истре, Красногорске, Пушкино и Подольске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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