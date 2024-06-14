14 июня 2024, 23:05

Свыше 85 жителей приняли участие в выездном приеме администрации в Сходне

Администрация Химки г.о.
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Выездной прием администрации прошел в микрорайоне Сходня в Химках. Более 85 жителей обратились за помощью к представителям городских служб. Большинство вопросов затрагивали сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальных программ.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский сообщил, что основные вопросы затронули проведение работ по благоустройству, установке новых дворовых и спортивных площадок. Все обращения горожан рассмотрены и по многим даны поручения.

Отметим, что формат выездной администрации дает возможность выйти на территорию, посмотреть и оценить объемы работ по месту.

Следующую встречу выездной администрации проведут 20 июня в лицее № 7 в Старых Химках. Пообщаться с профильными специалистами можно будет с 16:00 до 20:00. Регистрация по паспорту обязательна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Химки Депутаты Работа
14 июня 2024, 23:05
Около 85 дорог в Подмосковье капитально отремонтируют этим летом
Минтранс Подмосковья
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Около 84 муниципальных дорог Подмосковья капитально отремонтируют этим летом. Специалисты полностью восстановят земляное полотно, заменят покрытие — с грунтового на асфальтовое, а также расширят проезжую часть.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, общая протяженность дорог муниципальной сети составляет около 50 километров.

«Сейчас работы продолжаются на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щелкове, а в Коломне капитальный ремонт уже завершен», - рассказал Гержик.

В ведомстве добавили, что больше всего дорог отремонтируют в Кашире - 22, Егорьевске - 11, в Ступине и Серпухове - по 9 дорог.

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Дороги Ремонтные работы
14 июня 2024, 23:05
Свыше 800 кустарников высадили в поселении Луневское в Химках
Администрация Химки г.о.
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Озеленение дворов организовали в поселении Луневское в Химках. Всего специалисты высадили свыше 800 кустарников и обновили почти две тысячи квадратных метров газона.

Коммунальщики привели в порядок зеленые зоны на придворовых территориях, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, тротуары и пешеходные дорожки. Также организовали парковочные места, поставили скамейки и урны.

«В настоящее время в поселке Лунево завершены работы по комплексному благоустройству территории домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12. Заменено более 95 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также более 1200 метров бордюра. Ранее мы провели встречу с местными жителями и обсудили детали благоустройства, ответили на волнующие вопросы. В том числе, предоставили информацию обо всех запланированных работах и качестве используемого материала», - рассказал начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев.

Напомним, что в этом в Химках благоустроят 15 дворовых территорий. Планируется обновить игровые площадки, устранить ямы на дорогах и освежить внешний вид.

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Благоустройство Химки Дороги Работа
14 июня 2024, 22:51
Второй этап благоустройства парка Толстого начался в Химках
Администрация Химки г.о.
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Масштабное благоустройство продолжается в парке Толстого в Химках. Глава городского округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что обновления проводят без вреда для природы.

Вопрос благоустройства парка обсудили в ходе общегородского совещания с представителями администрации Химок. Так, в рамках первой очереди благоустройства в зоне отдыха появились новая детская площадка, скалодром, веревочный парк, запустили сухой фонтан с яркой интерактивной подсветкой.

Сейчас специалисты приступили ко второй очереди благоустройства. Обновят дорожно-тропиночную сеть, освещение, обустроят новую площадку для выгула собак. Еще модернизируют парк аттракционов.

«Работы важно проводить максимально бережно, ни одно дерево не должно быть затронуто. Это наша четкая позиция - деревья нужно сажать, а не рубить», - отметил Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Химки Парки
14 июня 2024, 22:48
Спасатели из Коломны победили на летнем первенстве ГУ МЧС России по Подмосковью
МЧС РФ
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Спортсмены 14 пожарно-спасательного отряда городского округа Коломна победили на летнем первенстве главного управления МЧС России по Московской области. В соревнованиях, которые прошли в Подольске, приняли участие 20 команд.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, турнир продлился четыре дня. Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, а также в преодолении стометровой полосы с препятствиями и боевому развертыванию.

По итогам турнира второе место заняла сборная службы пожаротушения главного управления МЧС России по Подмосковью, а третье место досталось команде 19 пожарно-спасательного отряда Наро-Фоминского городского округа.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены Награды МЧС РФ

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