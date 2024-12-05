05 декабря 2024, 15:25

Свыше 85 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Минимущества
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С начала года в налоговый оборот вовлекли 85,5 тысячи объектов недвижимости в Подмосковье. Свыше 67,3 тысячи из них пришлось на частные дома общей площадью 9,4 миллиона квадратных метров.

Как отметили в региональном Минимуществе, в этом году в Подмосковье вовлекли в оборот почти на пять тысяч объектов недвижимости больше, чем за такой же период прошлого года. Лидерами по этой работе стали Одинцово, Павловский Посад, Зарайск и Долгопрудный. На высокие показатели повлиял закон по ускоренной регистрации объектов по дачной амнистии.

В Подмосковье также ведут активную работу по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Жителям рассказывают о необходимости проведения процедуры - она помогает юридически защитить имущество, прописаться, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое.

В этом году список объектов, которые можно оформить по упрощенной схеме, расширили. Туда добавили хозяйственные постройки. Кроме того, зарегистрировать можно бани, сараи, колодцы, погреба и летние кухни. Для этого сооружения должны быть капитальными.

Подать документы на проведение процедуры можно в МФЦ или Росреестре.

Недвижимость
05 декабря 2024, 16:46
Еще 700 рабочих мест создали в Подмосковье за счет открытия торговых центров
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье открыли семь новых крупных торговых центров общей площадью 51 тысячу квадратных метров. В них создали свыше 700 рабочих мест

Сфера торговли и услуг активно развивается в Подмосковье. В этом году на территории региона открыли семь крупных торговых центров. Они появились в Ступине, Долгопрудном, Орехово-Зуеве, Химках, Одинцове, Раменском и Богородском округе.

Так, в Раменском на улице Народное Имение открылся ТЦ «Атриум». Его площадь составила 13,7 тысячи квадратных метров. Там создали 400 рабочих мест. В Ступине на улице Металлургов заработал магазин \"Оби\", где представили строительные материалы, товары для ремонта и многое другое.

В Минсельхозпроде региона отметили, что развитие торговли повышает качество жизни и создает новые рабочие места.

Рабочие места
05 декабря 2024, 16:46
Тендер на капремонт участка теплосетей объявили в Звездном Городке
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участка теплосетей объявили в Звездном городке. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести работы по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды. Участок располагается от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме № 24.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа. Завершить капремонт планируется в 2025 году.

ЖКХ Звездный городок
05 декабря 2024, 15:16
Терапевт Любовь Демкина назвала курение одной из причин депрессии
Медиасток.рф
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Заведующая филиалом № 7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина рассказала, как сигареты могут повлиять на психическое здоровье человека. Никотин, содержащийся в табачных изделиях, может привести к упадку жизненных сил и депрессии.

«В мозге человека есть специальные активные вещества - нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Они отвечают за настроение и поведение. Дофамин - за мотивацию, удовольствие и удовлетворение. Серотонин участвует в регулировании сна, аппетита и пищеварения, восприятии боли и счастья. Норадреналин помогает справиться со стрессовыми ситуациями. Если действие нейротрансмиттеров как-то изменено, это отражается на эмоциональном состоянии и здоровье человека», - объяснила Демкина.

При регулярном курении никотин создает эффект хронического стресса. Норадреналин усиливает тонус кровеносных сосудов, повышая артериальное давление, что имитирует стрессовое состояние. Подобное воздействие способно существенно усиливать тревожность и негативно влиять на психическое состояние.

Длительное курение приводит к серьезным последствиям для мозговой деятельности. Постоянные сосудистые спазмы и недостаточное кислородное снабжение повышают риск нарушения когнитивных функций. Врач подчеркнул возможность развития необратимых изменений, включая потенциальные риски деменции и болезни Альцгеймера.

Важным аспектом негативного влияния курения является нарушение сна. Никотин как психоактивное вещество вызывает возбуждение в центральной нервной системе, что приводит к затруднениям при засыпании, уменьшению глубины и продолжительности сна. Хроническое недосыпание способно накапливать усталость и провоцировать развитие депрессивных состояний.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для снижения артериального давления. Правильное питание поможет предотвратить инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

ЖКХ Звездный городок
05 декабря 2024, 14:29
Более 250 новогодних мероприятий пройдет в Солнечногорске
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Более 250 мероприятий пройдет в Солнечногорске в новогодние праздники в декабре и январе. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили мастер-классы, выставки, концерты, спектакли и многое другое.

Юные жители округа смогут оставить свои пожелания на «Елке желаний». Также для детей пройдет благотворительная «Елка главы» с театрализованным представлением и подарками.

Новогодние мастер-классы, встречи и выставки начнутся с 16 декабря. Концерты и утренники - с 20 декабря. С 2 по 8 января во всех территориальных управлениях округа пройдут бесплатные профессиональные новогодние спектакли.

«Вместе с главой Солнечногорска Константином Михальковым уделили большое внимание спортивной составляющей. Из ярких событий могу отметить хоккей на валенках на озере Сенеж, открытые тренировки на лыжах и обязательно муниципальный этап „Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ Московской области. Приглашаем всех на наши мероприятия», - отметил начальник управления культуры администрации городского округа Павел Журкевич.

Резиденция и почта Деда Мороза, а также творческая студия «Волшебный сундучок» на набережной озера Сенеж будут работать 21-22, 29–30 декабря, 2–8 января с 12:00 до 14:00. Детей покатают на паровозике, оленях и лошадях, а также устроят им русские народные забавы и игровые программы. Кроме того, с 21 декабря в городском парке запланирован ряд общеобластных мероприятий: «Олимпийские победы», «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод» и другие.

Еженедельно на катке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и вечеринки на льду. Также в этом сезоне украсят арт-объект «Маяк» - его обвяжут огромным шарфом.

Более подробная афиша будет опубликована на официальной сайте администрации Солнечногорска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск Новый год

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