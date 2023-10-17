Свыше 800 жителей Солнечногорска проголосовали на «Доброделе» за строительство новых тротуаров

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Отдать свой голос можно за один из восьми участков дорог: Пятницкое шоссе - Полежайки - Лопотово, Зеленоград - Алабушево, М-10 «Россия» - Тимоново, Поварово - Белавино, Меленки - Коньково (Пятницкое шоссе), Обухово - Рахманово - Троицкое, Курилово - Новая (Пятницкое шоссе), Обухово - Рахманово - Троицкое - Никулино.

«Жители нашего муниципалитета ежегодно поддерживают программы по развитию дорожной инфраструктуры, в их числе и обустройство новых тротуаров. По итогам голосования тротуары, получившие наибольшее число голосов, будут включены в программу строительства на 2024 год», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проголосовать можно до 31 октября на региональном портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ремонт подъездов в домах региона завершат до ноября. Сейчас уже выполнено 86% работ.

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