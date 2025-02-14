Свыше 800 специалистов приняли участие в медицинском форуме в Подмосковье

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На форуме, в частности, побывали заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин, вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и заместитель главы Минздрава России Сергей Глаголев. Также на встрече присутствовали главные врачи больниц и специалисты из Казахстана, ОАЭ и других стран.

«Мы знаем, что для жителей важна качественная и доступная медицинская помощь. Мы со своей стороны строим и открываем новые объекты здравоохранения, привлекаем врачей, закупаем новое оборудование», - отметил Забелин.

По его словам, институт качества Росздравнадзора в прошлом году выдал подмосковным организациям 28 сертификатов, что свидетельствует о высоких стандартах оказания медицинской помощи.

Форум позволил поделиться успешным опытом больниц региона по прохождению добровольной оценки, показать работу системы управления, а также изучить практику других государств.