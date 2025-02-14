14 февраля 2025, 09:53

Свыше 800 специалистов приняли участие в медицинском форуме в Подмосковье

Пресс-служба Минздрава МО
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Форум с участием иностранных гостей «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения» состоялся в Доме правительства Московской области в четверг, 13 февраля. В мероприятии очно приняли участие более 300 человек, а еще около 500 присоединились онлайн.

На форуме, в частности, побывали заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин, вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и заместитель главы Минздрава России Сергей Глаголев. Также на встрече присутствовали главные врачи больниц и специалисты из Казахстана, ОАЭ и других стран.

«Мы знаем, что для жителей важна качественная и доступная медицинская помощь. Мы со своей стороны строим и открываем новые объекты здравоохранения, привлекаем врачей, закупаем новое оборудование», - отметил Забелин.

По его словам, институт качества Росздравнадзора в прошлом году выдал подмосковным организациям 28 сертификатов, что свидетельствует о высоких стандартах оказания медицинской помощи.

Форум позволил поделиться успешным опытом больниц региона по прохождению добровольной оценки, показать работу системы управления, а также изучить практику других государств.

Здравоохранение Больницы Медицина
14 февраля 2025, 01:45
Смотр техники спасательных и аварийных служб провели в Серпухове
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В городском округе Серпухов организовали традиционный смотр готовности сил и средств аварийно-спасательных и аварийно-ремонтных служб. Мероприятие прошло на территории Муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис».

На смотре в городском округе Серпухов проинспектировали штатную укомплектованность подразделений, оснащение техникой и специальным оборудованием. Провели выборочную проверку.

Мероприятие показало, что оборудование и техника исправны, в подразделениях есть все необходимое снаряжение для ликвидации возможного паводка. Энергетиков обеспечили специальной осветительной аппаратурой для оперативной работы в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Спасатели ЖКХ Серпухов
13 февраля 2025, 23:57
Школьникам и кадетам в Серпухове рассказали о службе в органах правопорядка
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Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове провели традиционное муниципальное военно-патриотическое мероприятие «Я служу России». Школьникам и кадетам городского округа рассказали о службе в силовых структурах и правоохранительных органах.

Организовал мероприятие Центр по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова. На встрече собрались школьники, кадеты, воспитанники патриотических клубов. Сотрудники Военного Комиссариата, филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Управления Министерства внутренних дел России «Серпуховское», Росгвардии и филиала Московского пограничного института Федеральной службы безопасности рассказали ребятам о службе в силовых структурах и о том, как поступить в профильные учебные заведения.

Отметим, что в Серпухове подобные профориентационные мероприятия проходят регулярно. Школьники знакомятся с разными специальностями, это поможет им осознанно выбрать профессию.

МВД РФ Серпухов ФСБ Росгвардия Школьники Полиция
13 февраля 2025, 23:33
Конференция профсоюза работников госучреждений прошла в Серпухове
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В администрации городского округа Серпухов состоялась XXXIV отчетно-выборная конференция Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений. Председателем профкома избрали Галину Улитину.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, заместитель председателя Московской областной организации профкома Сергей Бушуев.

Сегодня в состав 29 первичных профсоюзных организаций входят порядка 2500 сотрудников. Для них организуют семинары, обучающие программы, городские спартакиады и турслеты, специалистам оказывают адресные меры поддержки. Профсоюзы помогают защищать трудовые интересы работников, регулировать споры, проводить кадровую политику и многое другое.

Серпухов Работа
13 февраля 2025, 23:19
Юный спортсмен из Серпухова стал чемпионом России по кроссу на квадроциклах
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Ученик 7-го класса Андрей Тихонов из Серпухова вошел в число лучших в мотоциклетном спорте по итогам 2024 года. Он стал чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах.

Свыше 300 гостей собрались на церемонию награждения лидеров мотоциклетного спорта, которые отличились в прошлом сезоне. На сцену приглашали сильнейших гонщиков, выступающих в разных категориях: от шоссейно-кольцевых дисциплин до мотобола и трофи-рейдов.

По итогам сезона 2024 года чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах в классе 200 стал учащийся 7-го «А» класса серпуховской гимназии № 1 Андрей Тихонов.

Награды отличившимся спортсменам вручали президент Федерации мотоциклетного спорта Александр Джеус, первый Вице-президент Александр Яхнич и вице-президент по связям с общественностью Сергей Барабанов.

Спортсмены Серпухов

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