Свыше 800 школьников приняли участие в фестивале профессий в Лобне

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Фестиваль «Путь навыков» организован колледжем «Подмосковье» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области, Дмитровским техникумом, Физико-техническим колледжем и Мытищинским колледжем. Площадку для проведения мероприятия предоставила администрация городского округа Лобня.

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Ребята смогли ознакомиться с различными специальностями и выбрать, чем заниматься в будущем. На фестивале «Путь навыков» представили 20 направлений, среди которых медицинское дело, парикмахерское искусство, радиоэлектроника и многие другие.

«Приходят дети, школьники, в основном это 9-й класс. Те, которые готовы в этом году покинуть школу. Они приходят познакомиться с профессией. Здесь они не только могут посмотреть, почитать об этих профессиях. Здесь они могут пощупать, потрогать, попробовать себя», - рассказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Познакомили ребят с профессиями руководители и студенты подмосковных колледжей.

«У школьников есть уникальная возможность познакомиться с профессиями нашего колледжа и выбрать себе какую-то специальность по душе. Ребятам мы показываем мастер-класс, на котором они могут сделать красивые фигуры из полотенец», - рассказала руководитель направления гостиничного дела колледжа «Подмосковье» Мария Некраш.

Школьники отмечают, что теперь им будет проще определиться с выбором будущей профессии.

«Я пришел сюда, чтобы найти себя в будущем. Я хочу найти свое призвание, профессию. Просто я еще не определился, а тут очень много интересных занимательных проектов», - поделился ученик школы № 9 Егор Василевский.