Свыше 800 офицеров закончили обучение в военной академии в Балашихе

Военнослужащие за время обучения освоили все необходимые теоретические и практические навыки, которые понадобятся для службы в ракетных войсках. Выпускникам вручили дипломы, а также нагрудные знаки тем офицерам, которые окончили академию с отличием.

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с окончанием академии, желаю вам воинской удачи, успехов. Мы гордимся, что такая академия имени Петра Великого расположена именно в Балашихе. Я искренне благодарен всему руководству академии, всему профессорско-преподавательскому составу за то взаимодействие, которое сегодня выстроено между Подмосковьем, городом и академией, особенно в плане военно-патриотического воспитания молодого поколения», - сказал глава городского округа Сергей Юров.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого создана в 1820 году. Среди выпускников - 193 кавалера Ордена Святого Георгия и 128 Героев Советского Союза.

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