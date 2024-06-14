Свыше 800 кустарников высадили в поселении Луневское в Химках

Коммунальщики привели в порядок зеленые зоны на придворовых территориях, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, тротуары и пешеходные дорожки. Также организовали парковочные места, поставили скамейки и урны.

«В настоящее время в поселке Лунево завершены работы по комплексному благоустройству территории домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12. Заменено более 95 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также более 1200 метров бордюра. Ранее мы провели встречу с местными жителями и обсудили детали благоустройства, ответили на волнующие вопросы. В том числе, предоставили информацию обо всех запланированных работах и качестве используемого материала», - рассказал начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев.

Напомним, что в этом в Химках благоустроят 15 дворовых территорий. Планируется обновить игровые площадки, устранить ямы на дорогах и освежить внешний вид.

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