Свыше 800 дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за выходные

На муниципальных дорогах наибольшее количество ям отремонтировали в Рузе - 222. На втором месте оказался Зарайск - 91, на третьем - Химки - 87. На региональных дорогах за два дня устранили 77 дефектов в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.

Напомним, дорожные службы регулярно обследуют покрытие и проводят ямочный ремонт. Жители могут сообщить о ямах через портал «Добродел», после чего дефекты регистрируют и устраняют. Весь процесс фиксируют в системе контроля и планирования работ (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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