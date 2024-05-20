Свыше 800 атлетов присоединились к полумарафону «ЗаБег.РФ» в Зарайске

Трасса в Зарайске проходила по таким известным достопримечательностям города, как Зарайский кремль, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорная башня 1916 года постройки, храм Ильи Пророка и другие значимые локации.

На выбор участникам предложили четыре дистанции: один, пять, десять и 21,1 километра. Традиционно каждый бегун получил футболку, брендированный мешок, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия.

Напомним, в этом году полумарафон « ЗаБег.РФ » состоялся уже в восьмой раз. Одновременно свыше 160 тысяч атлетов во всех регионах России ровно в 09:00 по московскому времени вышли на старт. К спортивному событию также присоединились спортсмены из Китая, ОАЭ, Сербии, Египта и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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