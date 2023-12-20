20 декабря 2023, 14:46

Свыше 80 тысяч объектов недвижимости Подмосковья зарегистрировали по дачной амнистии с начала года

МИО МО
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Жилые и садовые дома продолжают регистрировать в Подмосковье по дачной амнистии. С начала года на учет поставили 80 тысяч объектов.

«В Подмосковье ежегодно становится меньше объектов недвижимости без прав. В этом году на учет поставили в том числе 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Такому результату предшествовала большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Летом встречи по вопросам дачной амнистии прошли в 723 СНТ. Работа продолжится в следующем году.

Проводятся и другие мероприятия по вовлечению имущества в оборот. Так, с января удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.

В число лидеров по регистрации недвижимости вошли Одинцово (зарегистрировано 4 017 объектов), Раменское (поставили на учет 6994 объекта) и Дмитров (5 215 объектов).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
20 декабря 2023, 14:23
Почти 8 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости Подмосковья вовлекут в оборот
МИО МО
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Самообследование муниципальной недвижимости начали проводить в Подмосковье весной 2023 года. За этот период обследовано 37,7 тысячи объектов, в результате чего выявили 7,9 тысячи неиспользуемых участков, зданий и помещений.

«Работа проведена большая. Как итог - 7,9 тысячи объектов, из них 4,3 тысячи участков и 3,6 тысячи зданий и помещений. По каждому из них нужно сформировать дорожные карты, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес можно использовать», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Когда предложения будут готовы, их разместят на инвестпортале Подмосковья. Сейчас в базе 606 объектов, из которых 39 уже удалось вовлечь в оборот.

Лидерами по самообследованию стали городские округа Богородский, Талдомский, Щелково, Серпухов и Руза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Бизнес
20 декабря 2023, 14:15
Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков пройдет в Подмосковье 26 декабря
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Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Встреча состоится 26 декабря в 11:00 в Telegram-канале ведомства.

На вопросы жителей ответят представители министерства, а также фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Направить вопросы для рассмотрения в эфире необходимо заранее на почту mzhp_ds@mosreg.ru. Заявки будут принимать до 12:00 25 декабря.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики
20 декабря 2023, 13:49
Пролетное строение нового надземного перехода смонтировали в Шереметьево
Минтранс Подмосковья
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Строительство надземного пешеходного перехода продолжается на улице Авиационной в районе бизнес-центра «Аэро-плаза» в Шереметьеве. На данный момент на объекте завершили монтаж пролетного строения.

Отмечается, что это последний пешеходный переход, который построят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта «Шереметьево».

Параллельно с этим, на переходе завершаются работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов. Всего в 2024 году в рамках реконструкции развязки завершат строительство четырех надземных переходов. Их оборудуют с учетом доступа для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги
20 декабря 2023, 13:26
Московский Губернский театр отпразднует 10-летие в январе
Московский Губернский театр
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Встречи, экскурсии в закулисье, мастер-классы и тренинги проведут 12 января к 10-летию Московского Губернского театра. Зрители смогут увидеть как работают и где готовятся к выходу на сцену артисты.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что в рамках программы «Открытый театр» будут доступны мастер-классы и тренинги по театральному искусству, пройдут встречи с музыкантами и актерами. У гостей будет возможность поиграть в настольные игры и послушать театральные анекдоты.

Вечером 12 января состоится торжественное мероприятие, на котором будут присутствовать известные деятели культуры и руководители крупных московских сцен.

В репертуаре Московского Губернского театра представлены разнообразные спектакли, охватывающие как классику, так и современную драматургию, а главное - рассказывающие о вечных темах, которые волнуют всех. Театр начал свое существование 9 января 2014 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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