Свыше 80 объектов образования капитально отремонтируют в Подмосковье за год

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что на ремонт образовательных учреждений в Подмосковье направят свыше 24 миллиардов рублей.

«Ремонт школ, детских садов на особом контроле у депутатов в их избирательных округах. Они совместно с представителями администраций, общественных палат и жителями инспектируют ход работ на всех этапах», - прокомментировал Брынцалов.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова заявила, что ремонтные работы находятся в активной стадии. Например, в Щелкове в порядок приведут пять учреждений: детсад, две школы, детский оздоровительный центр и колледж.

На следующий год также запланирована большая ремонтная программа. В Московской области приведут в порядок 85 объектов образования. На эти цели направят около 25 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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