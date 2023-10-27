Свыше 80% дорог обработали ото льда в Наро-Фоминске
Сильный снег не стал неожиданностью для коммунальных служб Наро-Фоминска. После наступления заморозков в округе обработали ото льда уже около 80% дорог.
На обработку восьми центральных улиц и двух микрорайонов города за ночь уйдет 32 кубометра смеси. Две машины будут работать на дорогах, пока не обработают все территории.
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Как рассказал начальник участка МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Иван Миронов, снег никогда не становится неожиданностью для службы.
«Снег никогда не является для нас неожиданностью, так как у нас работают профессионалы своего дела и несут полную ответственность за состояние дорог. Сейчас обработано уже где-то около 80% дорог на моем участке. Сейчас в ночь ушли две единицы тяжелой техники - наши надежные КДМ - комбинированные дорожные машины», - сказал он.