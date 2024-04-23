Свыше 80 бойцов выступили на соревнованиях по боксу в Химках

Награды высшей пробы в весовой категории 52 килограмма отправились в копилку Фирдавса Закирова. Тигран Крылов стал лучшим среди спортсменов весом более 80 килограммов, Павел Миронов - в категории 80 килограммов и Николай Попов - в категории 44 килограмма. Кроме этого, почетные грамоты и кубки получили все призеры состязаний.

«Мы с коллегами по совету депутатов и главой города Дмитрием Волошиным поддерживаем развитие спорта в Химках и делаем все, чтобы как можно большее количество горожан приобщалось к физической культуре. В нашем городском округе открыто множество кружков и секций, в которых занимаются как дети, так и взрослые», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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