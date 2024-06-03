Свыше 8 тысяч жителей аварийных домов Подмосковья расселят в 2024 году

Как напомнили в ведомстве, Подмосковье занимает лидерские позиции в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на протяжении четырех лет. За пять лет в области реализовали 30 проектов - победителей всероссийского конкурса малых городов. За это время благоустроили 247 общественных территорий.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году на реализацию нацпроекта направили более 21 миллиарда рублей.

«Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На эти цели предусмотрено 9,3 миллиарда рублей, из которых 5,4 миллиарда рублей - из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений - семь объектов. На это выделено 1,8 миллиарда рублей, из которых из регионального бюджета большая часть, 1,5 миллиарда рублей», - отметил он.

Кроме того, с 2019 года в области расселили из аварийных домов 16,7 тысячи человек. В этом году новое жилье получат еще восемь тысяч.

«В этом году из 10,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья переселено 214 человек, в том числе из 3,02 тысячи квадратных метров - за счет софинансирования из Фонда развития территорий. До конца 2024 года планируется расселить еще восемь тысяч человек из 130,3 тысячи квадратных метроваварийного жилья. Большая часть расселения в этом году придётся на городские округа: Пушкинский, Дмитров, Серпухов, Красногорск, Клин», - добавил спикер.

Ежегодно регион заменяет первое место в России по вводу жилья. Так, за последние пять лет вобласти ввели более 53 миллиона квадратных метров, а с начала этого года - 2,7 миллиона. Также с 2019 года в Подмосковье построили и реконструировали 57 объектов водоснабжения.

«Это позволило достичь доли обеспеченного чистой питьевой водой городского населения - 97,09% и доли обеспеченного качественной водой всего населения области - 94,36%. В этом году будет построено 3 объекта водоснабжения», - сказал Брынцалов.

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