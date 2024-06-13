Свыше 8 тысяч женщин записались онлайн на маммографию в Подмосковье с января

Как рассказали в подмосковном Минздраве, самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, которые не проходили обследование более двух лет. Сделать это можно через портал «Здоровье» или по телефону 122.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, раньше записать на маммографию мог только врач, теперь это можно сделать онлайн - быстро и удобно.

«Одно из самых распространенных заболеваний у женщин - новообразования молочной железы. Заболевание намного эффективнее лечится, когда оно выявлено на ранней стадии. С начала года уже более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», - сказал он.

Чтобы записаться на исследование, необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник области.

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