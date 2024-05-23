23 мая 2024, 16:31

Свыше 8 тысяч школьников написали ЕГЭ в Подмосковье 23 мая

Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости

Свыше восьми тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по георграфии, литературе и химии 23 мая. Результаты экзаменов объявят не позднее 6 июня.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ЕГЭ по химии написали более 3,5 тысячи человек. Экзамен состоял из 34 заданий и длился 210 минут. ЕГЭ по литературе сдали более трех тысяч выпускников. На работу из 11 заданий отводилось 235 минут. Экзамен по географии написали около тысяч школьников, на 29 заданий им дали 180 минут.

Участники могли использовать справочные материалы, таблицы, словари и инструменты.

Минимальный балл для сдачи ЕГЭ по химии составляет 36, по георграфии - 37, по литературе - 32.

Всего для проведения экзамена в Подмосковье обустроили 135 пунктов. Процесс контролировали 500 наблюдателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Школьники Экзамены
23 мая 2024, 17:26
Жителям Балашихи рассказали о постановке земельных участков на учет
Читайте нас в: Google Новости
Жителям микрорайона Новое Измайлово в Балашихе рассказали о межевании и постановке земельных участков на учет. Эти вопросы подняли на встрече горожан с представителями администрации.

Заместители главы Балашихи провели встречу с жителями микрорайона Новое Измайлово. Дмитрий Варнавский, Максим Сидоркин и Евгения Сирота ответили на вопросы населения. Встреча проходила в здании школы № 20 на Горенском бульваре, 2. Главными темами, которые волновали жителей, стали постановка земельных участков на кадастровый учет и межевание. Жильцы Нового Измайлова предложили альтернативные варианты межевания земель.

Также жители смогли задать вопросы представителям профильных управлений администрации. Подобные встречи проходят регулярно в разных микрорайонах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах контроля за вывозом ТКО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
23 мая 2024, 17:26
Два водителя из Подмосковья приняли участие в конкурсе профмастерства
Мострансавто
Читайте нас в: Google Новости
Два водителя автобусов из Подмосковья приняли участие в международном конкурсе профессионального мастерства. Он прошел в Санкт-Петербурге

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, регион представили неоднократные участники и победители профессиональных конкурсов Дмитрий Пимкин и Артем Быстриков.

Дмитрий Пимкин работает в Балашихе. Он прошел трассу на ЛиАЗ-529265 и занял пятое место. На этапе скоростного маневрирования он получил бронзу, а в зачете по ПДД - шестое место. Он работает в «Мострансавто» уже пять лет.

Артем Быстриков из Химок выполнял задания конкурса на автобусе Волгабас-627102. В личном зачете он занял шестое место, в скоростном маневрировании - шестое, в зачете по ПДД - девятое. В компании он трудится уже 15 лет.

В соревнованиях участвовали 35 команд из России, Белоруссии и Казахстана.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители конкурсы
23 мая 2024, 17:22
Подмосковные энергетики обеспечат надежное электроснабжение на ЕГЭ
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные энергетики готовы обеспечить пункты приема экзаменов на ЕГЭ надежным электроснабжением. Для этого задействуют свыше 360 бригад энергетиков «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что в рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетики провели внеплановые обследования электротехнического оборудования и линий электропередачи, отвечающих за энергоснабжение ППЭ.

В Минэнергетики Московской области сообщили, что в период проведения экзаменов в Московской области ввели запрет на плановые работы и переключения на центрах питания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Экзамены
23 мая 2024, 17:20
Форум для предпринимателей пройдет в Лобне 31 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Лобня состоится бизнес-форум «Лобня и бизнес — новые реалии». Его приурочат ко Дню российского предпринимательства.

В нем примут участие представители Министерства имущественных отношений Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, главного управления государственного строительного надзора Московской области, а также Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Мероприятие пройдет в Доме культуры «Чайка» 31 мая. Начало в 16:00. Предварительная регистрация участников - по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме