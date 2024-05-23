Свыше 8 тысяч школьников написали ЕГЭ в Подмосковье 23 мая

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ЕГЭ по химии написали более 3,5 тысячи человек. Экзамен состоял из 34 заданий и длился 210 минут. ЕГЭ по литературе сдали более трех тысяч выпускников. На работу из 11 заданий отводилось 235 минут. Экзамен по географии написали около тысяч школьников, на 29 заданий им дали 180 минут.

Участники могли использовать справочные материалы, таблицы, словари и инструменты.

Минимальный балл для сдачи ЕГЭ по химии составляет 36, по георграфии - 37, по литературе - 32.

Всего для проведения экзамена в Подмосковье обустроили 135 пунктов. Процесс контролировали 500 наблюдателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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