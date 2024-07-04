Свыше 8 миллионов человек воспользовались автобусами в Химках с начала года

Автопарк в Химках регулярно пополняют, а действующий транспорт модернизируют. Ранее в местный филиал «Мострансавто» поступили четыре новых низкопольных автобуса ЛиАЗ 5292. Они уже работают на маршрутах № 35, № 41 и № 28.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу вместе с представителями администрации проводим регулярные мониторинги общественного транспорта. Там мы проверяем точность расписания, состояние средств передвижения, общаемся с жителями», - рассказал куратор проекта «Безопасные дороги» Александр Васильев.

Новые автобусы способны перевозить до 100 человек. Они оборудованы системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, электронными таблицами с указанием остановок и разъемами для зарядки мобильных устройств. Также они приспособлены для комфортного передвижения маломобильных граждан.

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