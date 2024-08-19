Свыше 8,3 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета

Как рассказали в подмосковном Минздраве, выездные бригады врачей работают в парках региона с начала лета. В прошлые выходные акция прошла в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других округах. В ней поучаствовал 541 человек, рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

«Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию „Проверь свое здоровье в парке“ каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тысячи человек, а за прошедшие выходные 541», - сказал министр.

Результаты осмотра присылают жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости их направляют на дополнительное обследование.

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