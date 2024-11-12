12 ноября 2024, 14:12

Свыше 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Минимущества
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В Подмосковье за десять месяцев зарегистрировали более 77,2 тысячи объектов недвижимости — это на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. На кадастровый учет поставили 60,5 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 268 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Лидерами по регистрации за этот период стали Раменский, Дмитровский округ и Истра. Только в октябре в Раменском зарегистрировали 920 объектов, 774 из которых - ИЖС площадью 102,1 тысячи квадратных метров. В Дмитрове - 816 объектов, в том числе 615 ИЖС, а в Истре - 765 объектов.

Всего в Подмосковье за октябрь зарегистрировали почти 11 тысяч объектов капитального строительства, 8,7 тысячи из них - ИЖС на 1,2 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 38,4 миллиона рублей.

Напомним, «Дачная амнистия» позволяет оформить строения на садовых участках, а также землях ИЖС и ЛПХ в населенных пунктах за три дня, или за пять рабочих дней при подаче заявки через МФЦ.

Недвижимость
12 ноября 2024, 14:35
Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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День сотрудников МВД отметили в Балашихе. В торжественной атмосфере наградили отличившихся представителей ведомства.

Поздравили полицейских председатель Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев и начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко.

«Ветеранам, отдавшим много лет профессии, желаю здоровья. А мы будем нести службу достойно, чтобы нами гордилась Балашиха и Россия. Мы не подведем и все сделаем, чтобы жителям было безопасно, комфортно и уютно», - сказал Михаил Москаленко.

Сотрудников наградили медалью и нагрудным знаком МВД России, почетными грамотами и благодарностями от начальника главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова и начальника муниципального управления МВД России «Балашихинское» Михаила Москаленко, от Мособлдумы и главы Балашихи Сергея Юрова.

Участники почтили минутой молчания память полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

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Праздники Награды Балашиха
12 ноября 2024, 14:16
Более 100 школьников из Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»
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В городском округе Чехов состоялись первые «Сергиевские игры», посвященные памяти преподобного Сергия Радонежского. В соревнованиях приняли участие 150 учеников из 13 школ округа.

В рамках соревнований школьники пробовали свои силы в различных спортивных дисциплинах: челночном беге, отжиманиях, подтягивании, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину и других упражнениях. Каждый участник стремился показать свой максимум и внести вклад в успех своей команды.

Заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина подчеркнула, что около 30 видов спорта сегодня поддерживается активными жителями, как детьми в детских садах, так и членами «Активного долголетия».

Соревнования прошли в дружеской атмосфере, где участники активно поддерживали друг друга. «Сергиевские игры» не только способствовали укреплению физической формы молодежи, но и подчеркнули важность духовных ценностей и коллективной поддержки.

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Спортсмены Чехов Религия
12 ноября 2024, 14:13
Почти 5 тысяч заявок на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше 40 тысяч пар заключили брак в Подмосковье с начала года. Еще почти пять тысяч подали заявление на регистрацию союза в следующем году.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, многие пары выбирают день и место проведения церемонии заранее. Так, почти пять тысяч заявлений уже подали на регистрацию в 2025 году. Чаще всего будущие молодожены выбирали июль.

«Свыше 40 тысяч новых семей появились в Подмосковье в этом году и многие пары выбирают день и место для торжества заранее. Например, на сегодняшний день будущие молодожены подали уже почти пять тысяч заявлений на регистрацию брака в следующем году», - рассказала она.

В Минсоцразвития добавили, что в 2025 году красивые даты будут содержать цифру 5. Такие дни уже активно бронируют.

Подать заявление на регистрацию брака можно на «Госуслугах», а также через ЗАГС и МФЦ.

В ведомстве напомнили, что в регионе работает портал «Свадьба в Подмосковье» , где можно выбрать подходящее место для торжества.

Брак
12 ноября 2024, 13:15
Жители Подольска снялись в клипе на песню «Курский соловей»
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Певица Светлана Савинова записала клип на свою музыкальную композицию. Видеоряд для него сняли на торжественном открытии статуи Курского соловья в Саду камней Памяти и Славы в Подольске.

Жители городского округа, школьники, кадеты, юнармейцы и волонтеры спели вместе со Светланой Савиновой «Курский соловей».

Перед открытием памятника в Подольске певица провела в детской музыкальной школе № 1 творческий вечер. Савинова участвовала в конкурсе «Курская мозаика», где дошла до полуфинала. Именно тогда у нее и появилась идея песни. Исполнительница спела «Курского соловья» вместе с воспитанницей музыкальной школы.

Всероссийская акция в поддержку жителей пострадавшего от боевых действий региона проходит по всей стране. В ней приняли участие творческие коллективы и вокалисты из Орла, Пензы, Брянска, Запорожья и Мурманской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Памятники Курская область

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