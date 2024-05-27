Свыше 71 тысячи учеников Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам

Самым популярным стал экзамен по обществознанию - его выбрали более 37 тысяч школьников. Аттестация включала 24 задания с краткими и развернутыми ответами. ОГЭ по информатике написали свыше 19 тысяч школьников, по биологии - более 11 тысяч, а по химии - около трех тысяч человек.

Напомним, минимальный балл, необходимый для сдачи ОГЭ по этим предметам - 14 баллов по обществознанию, 13 - по биологии, 10 - по химии и пять - по информатике.

Результаты экзамена станут известны 11 июня. Ознакомиться с ними можно будет в школах, а также в личном кабинете РЦОИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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