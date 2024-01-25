Свыше 700 земельных участков для жилищного строительства разместили на кадастровой карте в Подмосковье в 2023 году

Общая площадь территорий, подходящих под строительство, превысила 4,1 тысячи гектара.

Кроме того, в 2023 году в оборот вовлекли 114 земельных участков площадью более 161 гектар. По словам заместителя главы управления Владимира Бирюкова, проект «Земля для стройки» позволит улучшить жилищные условия жителей.

«Сервис обеспечивает взаимодействие заинтересованного лица и органа государственной власти в процессе использования земельных участков и территорий под жилищное строительство, а также дает доступ к сведениям о свободной земле для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан региона», - сказал он.

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