Свыше 700 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Орехово-Зуеве
Масштабная ярмарка трудоустройства прошла в Орехово-Зуеве, на ней представили более 40 работодателей и более 700 вакансий, сообщили в администрации городского округа.
Была на ярмарке и площадка профориентационных тренингов для студентов. А средние специальные учреждения организовали зону мастер-классов по профессиям.
Принимали участи в ярмарке и самозанятые округа, рассказав о мерах господдержки и о том, как можно превратить хобби в бизнес.
Мероприятие прошло в кластере «Стачка». Провели его совместно с Центром занятости населения Подмосковья. Посетители могли сразу пройти собеседование и при желании трудоустроиться.