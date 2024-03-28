Свыше 700 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Орехово-Зуеве

Была на ярмарке и площадка профориентационных тренингов для студентов. А средние специальные учреждения организовали зону мастер-классов по профессиям.

Принимали участи в ярмарке и самозанятые округа, рассказав о мерах господдержки и о том, как можно превратить хобби в бизнес.

Мероприятие прошло в кластере «Стачка». Провели его совместно с Центром занятости населения Подмосковья. Посетители могли сразу пройти собеседование и при желании трудоустроиться.