28 июня 2024, 20:31

Свыше 700 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Ногинске

пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Более 700 вакансий от около 30 ведущих компаний страны представили на ярмарки трудоустройства в Ногинске. Соискателей знакомили с возможными местами работ, оставляли контакты для обратной связи.

Помимо возможного трудоустройства, в Ногинском офисе Центра занятости Подмосковья прошли мастер-классы от профессиональных наставников. Оксана Козлова провела тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице». Рассказала слушателем о взаимодействии коллектива в крупных компаниях.

Федеральный этап собрал более тысячи участников. Впервые интенсив ярмарки состоял из трех дней. В первые два - консультирование людей проходило в онлайн режиме. В третий - все желающие смогли лично посетить Центр Занятости в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Богородский Ярмарки
28 июня 2024, 21:10
Около 600 ординаторов МОНИКИ имени Владимирского в этом году сдали госэкзамены
МОНИКИ им. Владимирского
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Около 600 ординаторов МОНИКИ имени Владимирского в этом году успешно сдали государственные экзамены. Факультет усовершенствования врачей готовит медиков по 45 специальностям. Осенью после получения дипломов молодым докторам предстоит пройти специализированную аккредитацию.

По словам декана факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяны Чернявской, медики повышают квалификацию по терапевтическим, хирургическим, стоматологическим специальностям, а также по педиатрии. Ежегодно выпускаются молодые специалисты - готовые врачи, профессионалы своего дела.

«Наша задача - за два года максимально подготовить ординаторов к реалиям работы. Практической части обучения уделяется особое внимание - все полученные знания отрабатывают на клинических базах и в аккредитационном центре МОНИКИ имени Владимирского», - рассказала Чернявская.

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Врачи Медицина
28 июня 2024, 20:49
Мастер-класс для детей по оказанию первой помощи провели в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. Дети узнали, как помочь пострадавшим в экстренных ситуациях, например, при поражении электрическим током, падении с высоты или остановке сердца.

По словам преподавателя медицинской школы МОНИКИ имени Владимирского, врача анестезиолога-реаниматолога Евгения Егорова, в экстренной ситуации может оказаться любой человек, поэтому знание основных правил оказания первой помощи необходимо каждому.

«На наших мастер-классах мы стараемся проводить занятия в интерактивном формате с внедрением игровых механик, чтобы все навыки максимально запомнились и отложились в памяти детей», - пояснил Егоров.

Ребята научились проводить мероприятия по сердечно-легочной реанимации, останавливать кровотечения и обрабатывать ожоги.

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Дети Школы Врачи
28 июня 2024, 20:31
Работу пассажирского транспорта улучшат в микрорайоне Пироговский в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Администрация городского округа Мытищи организовала встречу жителей микрорайона Пироговский и жилых кварталов «Афродита» и «Пироговская Ривьера» с представителями министерства транспорта Московской области. Главной темой обсуждения стало развитие транспортной инфраструктуры, учитывая неоднократные жалобы жителей на загруженность дорог и проблемы в работе пассажирского транспорта.

Директор управления транспорта городского округа Мытищи Арсений Сурояков выразил свою обеспокоенность по поводу текущей ситуации на дорогах в часы пик. Он отметил, что проблемные участки Осташковского и Пироговского шоссе уже в процессе реконструкции и по завершении основных работ дорожная ситуация заметно улучшится.

Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал текущего года. После этого начнутся проектные работы по благоустройству дорожной инфраструктуры.

Заведующая отделом организации дорожного движения Минтранса Юлия Андреева поделилась деталями предстоящих изменений и рассказала, что в проекте планируется перенос остановочных пунктов и пешеходного перехода для улучшения доступности и безопасности транспортного потока.

Отметим, что встреча стала важным шагом к решению давних проблем транспортной инфраструктуры в указанных районах, а жители выразили надежду на скорое исполнение всех запланированных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Мытищи Дороги
28 июня 2024, 20:08
Экскурсию для юных пациентов с неврологическими заболеваниями провели в НИКИ детства
https://nikid.ru/sotrudniki-mosprirody-proveli-yeks/
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Сотрудники «МосПрироды» провели экскурсию для юных пациентов по парку Детского психоневрологического центра НИКИ детства. Ребята ответили на вопросы викторины о насекомых и растениях, а также поучаствовали в тематических конкурсах.

По словам заместителя директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, доктора медицинских наук, врача-невролога высшей категории Лолиты Пак, для детей провели мастер-класс, на котором на котором они рассмотрели под микроскопом строение мха, иголок крапивы, крыльев жуков.

«Такой формат общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья - это не только увлекательный досуг и образовательное мероприятие, но и важный элемент восстановительного лечения», - рассказала Пак.

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Экскурсии Медицина

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