Свыше 700 специалистов локобригад пришли на работу в ЦППК с начала года

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Как рассказали в компании, около трети специалистов пришли на работу после обучения в колледжах-партнерах ЦППК. Всего было принято 102 машиниста и 686 помощников.

Из Колледжа московского транспорта пришли 84 человека, еще 57 - из РУТ МИИТ и 45 - из Брянского регионального железнодорожного техникума.

«Проект „Карьерный экспресс“, стартовавший ровно два года назад, позволяет студентам-железнодорожникам получить права управления электропоездом и начать работу помощниками машинистов в ЦППК уже на последнем курсе, а через полгода работы - повысить квалификацию до машинистов», - сказал начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Кроме того, компания подготовила 210 сотрудников локобригад в учебном центре в Александрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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