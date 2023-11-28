28 ноября 2023, 18:02

Свыше 700 работников вышли на уборку снега в парках Подмосковья

Министерство благоустройство Московской области
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В Московской области продолжается уборка после снегопада. В чистке парков задействовали 755 человек и 213 спецмашин, сообщили в министерстве благоустройства региона.

«К уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили со вчерашнего дня. Было очищено от снега более 33,5 тысячи квадратных метров территории», - добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сначала снег убирают на центральных аллеях в парках, затем приступают к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Также их обрабатывают противогололедными материалами.

В Московской области работают 193 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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Снегопад Парки
28 ноября 2023, 18:22
Импортозамещающее производство стройматериалов запустили в Дубне
ОЭЗ "Дубна"
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Компания «Беролюкс» построила производственный цех в ОЭЗ «Дубна». На предприятии будут изготавливать импортозамещающие строительные поликарбонат и полипропилен.

Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции будет достигать 24 тысяч тонн, а готовые изделия будут поставлять в строительные торговые сети.

Общий размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей, а его реализация позволила создать в округе 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение
28 ноября 2023, 18:00
Мебельная компания в Щелкове сократила потери при производстве за счет нацпроекта
РЦК МО
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Компания «ЮниТрейд» из Щелкова стала участником нацпроекта «Производительность труда». За шесть месяцев сотрудники предприятия устранили несовершенства на пилотном потоке и сократили потери процесса производства каркасной мебели Сандра Next.

«Большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, отсутствие стандартов работы и другие проблемы были устранены в период реализации нацпроекта на предприятии», - сообщил генеральный директор «ЮниТрейд» Андрей Псариков.

Участие в нацпроекте позволило увеличить выработку в потоке с 11 до 15 штук в сутки на сотрудника. Также удалось снизить время протекания процесса почти 31%.

В следующем году эксперты РЦК продолжат поддерживать предприятие в этой работе и предоставлять необходимую помощь и консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
28 ноября 2023, 17:57
Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в небольших городах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Самые посещаемые парки недели в городах Подмосковья с населением от 100 до 200 тысяч человек назвали в министерстве благоустройства. Один из них стал Фабричный в Истре — там побывали 26 тысяч человек.

Как рассказали в ведомстве, еще 24,5 тысячи человек за неделю посетили Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, 21,5 тысячи - «Сестрорецкий в Клину, 12,5 тысячи - парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и 6,6 тысячи - городской лес в Домодедове.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Министр добавил, что всего за неделю парки Подмосковья посетили свыше одного миллиона человек. Это на 118 тысяч больше, чем неделей ранее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
28 ноября 2023, 17:44
Более 20 новых кафе и ресторанов откроют в Подмосковье к Новому году
Unsplash
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Перед Новым годом в Подмосковье откроется свыше 20 новых предприятий общественного питания. Это кафе, рестораны, фудтраки и гастромаркеты.

«Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

К Новому году новые точки общепита откроются в городских округах Мытищи, Одинцово и Сергиев Посад. Среди них - двухэтажный ресторан «Клешни и хвосты», в меню которого гости смогут найти широкий ассортимент блюд из морепродуктов европейской кухни. Ресторан сети «Старик Хинкалыч» и ресторан «Рача» порадуют клиентов традиционной грузинской кухней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Сельское хозяйство Рестораны

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