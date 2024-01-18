18 января 2024, 12:25

Свыше 700 пешеходных переходов оборудовали дополнительной подсветкой в Подмосковье в 2023 году

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Дополнительную подсветку установили более чем на 700 пешеходных переходах в Подмосковье. Это позволит увеличить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП с участие пешеходов.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, дополнительную подсветку устанавливают на переходах уже несколько лет. В прошлом году она появилась на дорогах в Орехово-Зуеве, Коломне, Одинцове, а также небольших населенных пунктах.

«В 2023 году обустроили такой подсветкой больше 460 переходов на муниципальных и почти 220 переходов на региональных дорогах. Также порядка 45 переходов с дополнительной подсветкой появились на федеральной трассе А-107. Еще отмечу, что в конце прошлого года мы начали обустраивать больше 90 пешеходных переходов у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, проекционной подсветкой - когда на проезжей части дублируется разметка», - сказал он.

Впервые подсветку применили в 2019 году. Сейчас таких переходов в Подмосковье около пяти тысяч.

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ДТП Дороги
18 января 2024, 12:29
Предоставление данных о наличии мелиорируемых земель упростили в Подмосковье
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Процедуру предоставления информации о наличии скотомогильников, особо ценных сельхозугодий и мелиорируемых землях упростили на территории Московской области. Теперь услугу можно получить всего за один день на РПГУ.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что раньше у заявителей была возможность получений информации о наличии скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных на конкретном земельном участке.

Теперь это стало возможно сделать через портал «Госуслугах» Подмосковья в электронном виде с получением данных о мелиорируемых землях и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях.

«Кроме того, раньше поиск был возможен только по кадастровому номеру земельного участка, сейчас же информацию можно получить по координатам местоположения интересующей территории, что значительно проще для граждан и юридических лиц», - рассказал Владислав Мурашов.

Подобная информация будет полезна гражданам и юридическим лицам, которые ведут строительство на земельном участке, а также работы по реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства.

Услуга предоставляется в сжатые сроки - всего за один день. Воспользоваться ей можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о льготах на землю и недвижимость в регионе.

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Сельское хозяйство Госуслуги
18 января 2024, 12:26
Мособлдума приняла закон о ежемесячных выплатах на аренду жилья для учителей
Unsplash
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Мособлдума в ходе приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат в размере 20 тысяч рублей на аренду жилья учителям. Соответствующие изменения внесли в закон «Об образовании». Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг.

«С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. На эти цели в 2024 году предусмотрено порядка двух миллиардов рублей», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Аналогичная мера поддержки также действует для медиков. Это позволяет привлечь специалистов в регион.

Спикер напомнил и о других льготных программах: «Социальная ипотека», выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство и за высокие результаты на ЕГЭ.

«Поэтому важно вводить и новые меры поддержки. Когда выпускники педагогических вузов видят, что регион всесторонне поддерживает учителей, это стимулирует их выбрать карьеру в образовании в Подмосковье», - заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Мособлдума
18 января 2024, 12:26
Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино
Наталья Котова
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Вопросы жизнеобеспечения поселка Трехмарьино обсудили на встрече с жителями в Волоколамском округе. Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова, курирующие заместители и представители коммунальных служб ответили на все интересующие вопросы населения.

В поселке Трехмарьино расположены насосная станция и водонапорная башня, обеспечивающие население водоснабжением. Из-за технического сбоя на этих объектах в населенном пункте нет воды. В это время в поселке обеспечили.

«Мы направили письмо в Волоколамскую городскую прокуратуру и в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области для восстановления работоспособности ВЗУ. Из внебюджетных источников нашли средства на покупку нового насоса. В ближайшие дни начинаем восстановительные работы», - сообщила Козлова.

На встрече также обсудили вопросы по установке новой площадки ТКО, газификации населенного пункта и другие темы. Чтобы представители власти могли оперативно информитровать жителей поселка о проделанной работе, было принято решение создать общий чат в мессенджере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск
18 января 2024, 12:25
Еще 70 сел и деревень Подмосковья газифицируют в Подмосковье в 2024 году
Мособлгаз
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Газовые сети построят еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году. Работы проведут по губернаторской программе.

«Мособлгаз» планирует построить более 260 километров новых сетей в 30 городских округах региона. Это позволит подключить к газоснабжению 10 тысяч человек.

Программа рассчитана до 2030 года. Узнать, какие населенные пункты в нее вошли, можно на карте «Мособлгаза».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ

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