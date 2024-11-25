25 ноября 2024, 10:54

Свыше 700 нарушений на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю

Министерство ЖКХ Московской области
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За неделю аварийная служба Подмосковья поставила на контроль 721 технологическое нарушение на объектах ЖКХ. Все нарушения оперативно устранили.

Как рассказали в МинЖКХ региона, за неделю 142 технологических нарушения были связаны в подаче горячей воды. Еще 250 были связаны с отоплением, 210 - с электричеством и 117 - с водоотведением.

За неделю оперативные группы службы совершили 50 выездов и провели 49 антитеррористических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители смогут заключить договор на ТО газового оборудования онлайн. Это решение позволит повысить уровень безопасности и снизить риски для пользователей.

ЖКХ
24 ноября 2024, 21:26
Интерактивный факультатив «История в лицах» начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В «Умной библиотеке» городского округа Химки стартовал интерактивный факультатив «История в лицах». Это уникальная программа, которая охватывает широкий временной диапазон — от древности до ключевых событий современности.

Основная идея курса заключается в изучении истории через биографии выдающихся личностей, чьи деяния оставили значимый след в мировой и отечественной истории.

«„Умная библиотека“ давно стала популярным местом для жителей Химок, где они могут обогатить свои знания и узнать что-то новое. Проект „История в лицах“ - прекрасная возможность для молодежи лучше понять прошлое и развить интерес к историческим событиям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Организаторы подчеркивают, что курс не только расширяет знания о прошлом, но и позволяет взглянуть на историю с новой стороны, опираясь на современные исследования. Участники факультатива каждую субботу в 16:00 будут изучать биографии таких личностей, как князь Иван Калита и князь Василий II Темный, а также узнавать о правителях Золотой Орды и ключевых исторических событиях, таких как Невская битва и Ледовое побоище.

«Изучение истории через судьбы великих людей помогает воспитывать у молодежи патриотизм и уважение к прошлому. Это особенно важно сегодня, когда формирование гражданской ответственности и национального самосознания становится приоритетной задачей», - подчеркнул депутат Николай Томашов.

Напомним, что в Химках уже несколько месяцев реализуется обширная патриотическая программа, направленная на объединение жителей разных поколений вокруг общих ценностей. Муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что в рамках этой инициативы ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные встречи и культурные акции. Эти события помогают укреплять историческую память, воспитывать уважение к подвигам предков и формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за будущее страны.

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Химки История
24 ноября 2024, 21:16
Историческую лекцию о Нюрнбергском процессе провели для жителей Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки прошла лекция, организованная депутатом Юлией Ишковой. Родители воспитанников детского сада «Аюшка» узнали об исторических событиях, связанных с Нюрнбергским процессом.

Патриотическое воспитание занимает важное место в жизни округа. Для жителей регулярно организуют различные мероприятия. С июля в Химках прошло более 500 таких событий.

«20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался международный суд над главными нацистскими преступниками. Этот процесс раскрыл ужасающие преступления руководства Третьего рейха. Мы должны помнить об этих событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем», - отметила Юлия Ишкова.

«Радует, что мероприятия вызывают интерес у горожан. Ежедневно их посещают десятки жителей, которые получают новые знания, общаются и делятся опытом. Это действительно важно», - подчеркнул депутат Владимир Суслов.

Ольга Игнатьева, лидер Движения общественной поддержки, добавила, что для химчан регулярно устраивают мастер-классы, выставки, кинопоказы и другие активности, способствующие развитию и сплочению местного сообщества.

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Химки История
24 ноября 2024, 20:04
Урок об истории Нюрнбергского процесса провели в школе № 29 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе № 29 городского округа Химки состоялся открытый урок, приуроченный ко дню начала Нюрнбергского процесса. На мероприятии выступила муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина, которая обратила внимание учащихся на историческое значение этого события и его роль в формировании патриотизма и уважения к героическому прошлому.

Наталья Каныгина подчеркнула, что Нюрнбергский процесс, стартовавший в ноябре 1945 года, стал ключевым моментом в истории международного права. Именно тогда Международный трибунал впервые привлек к ответственности нацистских преступников за их чудовищные деяния - массовые убийства, геноцид и военные преступления.

Она подчеркнула, что Нюрнбергский процесс стал прецедентом, когда лидеры государства были осуждены за военные преступления, что открыло новую страницу в развитии международного правосудия.

Муниципальный депутат Ирина Спирина также обратилась к школьникам, подчеркнув важность воспитания у молодежи чувства ответственности за свою страну и уважения к исторической правде.

«В современных условиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами и угрозами, особенно важно сохранять связь поколений и передавать молодым людям уроки прошлого», - сказала она.

В рамках масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках, регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление единства жителей города и формирование общих ценностей. Это открытые уроки, мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО.

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Химки Школьники История
24 ноября 2024, 19:56
Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В администрации городского округа Химки состоялись публичные слушания, посвященные проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Мероприятие прошло в открытом формате с участием представителей общественности, экспертов и руководителей профильных ведомств.

На слушаниях представили доклад об итогах социально-экономического развития округа за 2024 год, а также планы развития до 2027 года. Участники обсудили ключевые результаты работы в сферах финансовой, бюджетной и налоговой политики.

Заместитель главы округа и начальник финансового управления Наталия Гурьева озвучила основные параметры бюджета. Прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20,849 миллиарда рублей, а расходы - 20,668 миллиарда, что предполагает профицит в размере 181 миллиона рублей.

«Бюджет можно назвать эффективным: 55% всех средств направляется на социальную сферу. Экономика Химок демонстрирует стабильное развитие, все социальные программы выполняются, учреждения обеспечены финансированием. Уверена, что все обязательства будут выполнены в срок», - отметила Наталия Гурьева.

Основной источник доходов бюджета составляют налоговые поступления. В 2025 году они достигнут 11,115 миллиарда рублей, что на 602 миллиона больше, чем в текущем году. Половина этой суммы поступит за счет налога на доходы физических лиц. Кроме того, округ продолжает привлекать значительные инвестиции.

Начальник управления экономики и планирования Татьяна Прялухина подчеркнула, что за прошедший период в экономику округа было вложено более 16,7 миллиарда рублей. «85% инвестиций - это собственные средства организаций, а оставшиеся 15% - привлеченные ресурсы», - уточнила она.

Химки занимают лидирующие позиции в регионе по объему отгруженных товаров, оказанных услуг и общей прибыли предприятий. За год в крупных и средних компаниях округа создано более трех тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы остается минимальным - всего 0,1%.

С ростом доходов увеличиваются и расходы. В следующем году власти планируют потратить 20,668 миллиарда рублей, из которых более половины будет направлено на развитие социальной сферы.

Проект бюджета уже прошёл экспертизу контрольно-счётной палаты и рекомендован к утверждению. Окончательное решение по документу примут депутаты Совета городского округа на заседании 28 ноября.

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Химки Экономика

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