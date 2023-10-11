Свыше 700 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге ко Дню города в Подольске

Читайте нас в:

Дети и любители пробежали дистанцию в один километр, а более подготовленные участники вместе с олимпийскими чемпионами и чемпионами России преодолели расстояние в пять километров.

Чуть больше 14 минут понадобилось Алексею Попову, чтобы прийти к финишу первым. Среди девушек победительницей стала подольчанка Оксана Акименкова. Она чемпионка мира и Европы в беге на 100 километров в команде. Не удивительно, что забег дался ей легко.

«Подольск - город спортивный. Это подтверждает то, что недавно завершился Кубок губернатора по 24 видам спорта. Он впервые проводился, и Подольск с большим отрывом занял 1-е место», - рассказал председатель комитета по культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Участники забега проявили стойкость и выносливость. На память о забеге они забрали домой сувенирные медали, а победителей и призеров ждали денежные награды. Призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Также среди участников провели розыгрыш 20 сертификатов от известной сети спортивных магазинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».