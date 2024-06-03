Свыше 70 знаков ГТО торжественно вручили жителям в Химках

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Участие в торжественном мероприятии принял депутат местного совета, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

«Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы ГТО для поддержания здоровья и физической формы», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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