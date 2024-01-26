Свыше 70 вопросов жителей Лобни рассмотрели на выездной администрации

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Вопросы жителей городского округа коснулись самых разных тем: оплата за жилищно-коммунальные услуги, благоустройство, работа управляющих компаний, расписание автобусов. Временно исполняющая обязанности главы администрации Лобни Анна Кротова провела личный прием и рассмотрела 13 вопросов. Всего специалисты приняли более 70 горожан. Каждое обращение зарегистрировали и составили специальную карточку, в которой затем обязательно появится отметка о решении вопроса.

Выездные заседания проводятся в выходные или вечером. Они позволяют жителям обратиться сразу к нескольким специалистам без предварительной записи. Любой желающий может задать вопросы, касающиеся практически всех сфер муниципалитета: здравоохранение, транспорт, образование, безопасность, культуру и спорт.

Около половины вопросов удается решить на месте. Свое обращение жители могут также разместить в социальных сетях или в чате управляющей компании. Однако большинство вопросов горожане задают непосредственно на приеме.