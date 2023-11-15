Свыше 70 тысяч объектов недвижимости Подмосковья зарегистрировали по дачной амнистии с начала года
Свыше 71 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с начала года. Из них 56,7 тысячи — это жилые дома с налоговым потенциалом 268,1 миллиона рублей.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова, лидерами по этой работе стали Дмитров, Сергиев Посад, Одинцово, Раменское, Истра, Солнечногорск и Домодедово.
«Ускоренная регистрация позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов буквально за три дня, если подавать через МФЦ, то это займёт пять рабочих дней», - сказала она.
Оформить здание или участок в собственность можно, подав технический план и декларацию в Росреестр напрямую или через МФЦ.
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